"Una Notte al Museo": avventura tra torce, giochi e amicizia per i più piccoli

La Fondazione S.E.C.A. venerdì 4 luglio e giovedì 17 luglio, a grande richiesta nella programmazione estiva Fuori Museo 2025 – 10° edizione, inaugura il ricco cartellone di eventi con "Una Notte al Museo", l'attività per i piccoli più entusiasmante che si possa vivere in un Museo!



Un'autentica notte interamente trascorsa all'interno di un vero e proprio Museo durante la quale i bambini avranno la possibilità di visitare la sezione Archeologica del Museo Diocesano in un modo unicamente suggestivo, al buio, muniti solo di torce, nel silenzio della notte.



Si proseguirà nella "Corte" di Palazzo Lodispoto con giochi di gruppo divertenti e stimolanti, che rafforzeranno legami d'amicizia già esistenti e ne creeranno di nuovi.



Il programma delle attività, che si svilupperanno dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo, prevedrà anche la visione nella Sala Conferenze del Polo Museale del film "Maurice – Un topolino al Museo" (2023), una storia di amicizia tra un buffo topolino e un gattino in cerca del proprio posto nel mondo.



Al termine delle attività, tutti a dormire nel sacco a pelo in "Corte" per poi risvegliarsi al mattino alle 8 in un ambiente del tutto inusuale qual è "il Museo" e concludere con una buona colazione nella Caffetteria del Museo un'esperienza unica, indimenticabile e da raccontare.



Partecipazione fortemente consigliata per bambini a partire dagli 8 anni, con un contributo di € 16,00 (comprensivo del costo della colazione).





Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.it





N.B.: Eventuali segnalazioni di allergie/condizioni particolari dei bambini sono da comunicare preventivamente agli operatori del Polo Museale.





La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva e Regione Puglia.