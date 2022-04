Una pista per l'atletica leggera: se ne è parlato in IV Commissione

Nei giorni scorsi è stato discusso nella IV Commissione Consiliare un argomento fortemente sollecitato dal consigliere Giovanni Di Leo, che da tempo auspica la realizzazione di una pista di atletica nella nostra città."In passato avevo richiesto ufficialmente la realizzazione di questa struttura - dice Di Leo - per mezzo di una nota indirizzata all'amministrazione comunale, nella quale si evidenziava la necessità di dover individuare dei suoli di proprietà pubblica da assegnare in concessione gratuita alle associazioni sportive tranesi per la relativa realizzazione".Alla seduta della Commissione Consiliare "non ha partecipato il sindaco (in qualità di assessore allo sport) ed è stata delegata l'assessore al patrimonio Cecilia Di Lernia, la quale ha fornito un elenco di suoli potenzialmente assegnabili per l'uso sportivo richiesto.Si tratta di un piccolo passo in avanti, peraltro da evidenziare soprattutto in questi giorni in cui ricorre la Giornata internazionale dello sport per la promozione e per la pace, per andare incontro alle reali e concrete esigenze dello sport cittadino, e con questo garantisco - conclude - un continuo e attento impegno per raggiungere l'obiettivo".