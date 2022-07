Una svolta per lo sport a Trani: con il bando Pnrr in arrivo pista a sei corsie e nuove strutture

Ē il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Marinaro a dare la notizia della prossima riqualificazione del Centro Sportivo in via Parini grazie ai fondi dedicati allo sport del PNRR. Ne pubblichiamo integralmente la dichiarazione"Altri 2,5 milioni di euro per lo sport: Cluster 1 ammesso con riserva e 2 ammesso al bando pnrr sport e Inclusione. Continua la rigenerazione di via Parini, dopo il polivalente in arrivo pista di atletica e spazi per altre attività, con realizzazione di spogliatoi.12000 mq di proprietà pubblica da utilizzare per il recupero rigenerativo di un'area urbana, della zona Nord, attraverso una impiantistica sportiva, realizzata con metodiche inclusive e con l'impiego di materiali eco-sostenibili.Si realizza l'anello di una pista di atletica a 6 corsie con le dotazioni per le plurime discipline previste ivi compreso il tiro con l'arco anche paraolimpico / basket/ pallavolo/ calcetto/ Baskin. A corredo una pista di Skate e Parkour innestata in una area verde ed alberata che consenta senza soluzione di continuità una sinergica interazione tra i nuovi impianti sportivi e le aree verdi del quartiere.con il cluster 2 finalmente in arrivo 800 mila euro per la riqualificazione completa del palazzetto dello sport.Dopo anni di lotte per manutenzioni ordinarie e straordinarie finalmente vedremo un restyling completo dello storico impianto che tante gioie ci ha dato nel tempo. Si riqualifica l'area da gioco con il rifacimento della pavimentazione, del sistema di climatizzazione, elettrico e di illuminazione, interventi su spalti, spogliatoi e bagni. Si verifica e consolida l'impermeabilizzazione della copertura. Si sostanzia il ripristino della zona esterna di accesso anche con interventi di street art e piantumazioni arboree. Si rende il palazzetto accessibile con un ritorno ad una piena funzionalità, con rampe d'accesso e dotazione di due servoscale per persone con disabilità. Si realizza la copertura e la dotazione di impiantistica dell'area esterna di pattinaggio dotandola di un tenda curva a baldacchino, ad isolamento termico, di grandi dimensioni, sulla pista di pattinaggio all'aperto anche quale ulteriore sala sportiva e di danza sportiva.Un ringraziamento particolare agli uffici coinvolti e alla tenacia degli assessori Amoruso e Colangelo che hanno ideato, concepito e seguito da vicino l'iter del bando. Il gioco di squadra paga sempre. Lo sport come insegnamento di vita."