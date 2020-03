Uniti ma distanti: sui balconi le magliette blu degli atleti della Tommaso Assi

La musica, i disegni con l'arcobaleno e persino le magliette. Trani, come l'Italia intera, reagisce cantando all'emergenza Coronavirus che blinda tutti in casa. «Uniti ma distanti» è il messaggio che stanno lanciando tutti gli atleti della Tommaso Assi in città. Ecco che spuntano le magliette sui balconi, simboli blu degli atleti tranesi che si allenano in casa e rispettano l'unica regola imposta per evitare la diffusione del contagio.L'appuntamento, a una ventina di giorni dai blocchi che hanno fatto del Paese una zona rossa unica, o quasi, non è più nei locali o nei parchi, ma sul balcone. Tutti affacciati dunque per intonare una canzone, per mostrare un disegno o una maglietta, ognuno per sé ma tutti assieme. I messaggi di positività, ma soprattutto gli inviti a restare a casa e a rispettare le regole, si moltiplicano in città. C'è chi, noncurante delle regole e dei controlli delle forze della Polizia, si riversa ancora per strada, ma c'è anche chi ha compreso la gravità della situazione e resiste all'interno delle proprie mura domestiche.E voi lettori siete a casa? Inviateci le vostre testimonianze.