Vacanze in Marocco, tra luoghi magici e curiosità da scoprire

SPECIALE

Perdall'Italia ci sono diversi modi. Il più suggestivo, via mare, parte dal sud della Spagna, attraversando le Colonne d'Ercole per raggiungere Tangeri. Un aspetto da tenere a mente quando si organizza un viaggio in questa destinazione, così come il fatto che bisogna portare con sé il, la loroe magari acquistare unaper non pagare una fortuna di telefono e di navigazione Internet (che comunque negli hotel si può utilizzare gratuitamente!).Alcune cose che bisogna sapere per forza, prima di organizzare il viaggio in questa magica terra, e che vi verranno spiegate in dettaglio se decidete di partire con una travel company online che si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi e burocratici della vacanza.è un'eccellenza in fatto di viaggi organizzati e per le vostre vacanze in Marocco potrete scegliere tra numerose proposte, tutte uniche e originali, pensate appositamente per soddisfare le esigenze dei traveller.In questo modo, potrete, scoprendo ogni giorno nuove destinazioni, piatti locali e bevande tipiche, come il classico tè verde alla menta servito in una teiera in acciaio o argento, da sorseggiare in piccoli bicchieri di vetro affusolati e decorati.Ma quali sono? Di certo vale la pena visitare le città imperiali come Marrakech, Rabat, Meknès e Fes. Diamerete i suoi palazzi, i giardini nascosti, il mercato e la piazza in cuiintrattengono i turisti e la gente locale.La fortezza reale berbera di, invece, è un punto di riferimento per il suomentreè una cittadina molto tranquilla, ma ricca di monumenti e. Infine,vi stupirà per il suo folclore e la sua cultura, del restoOltre alle città, a rendere magico il Marocco è anche il deserto che si può attraversare in fuoristrada percorrendo la, ammirando lungo il tragitto palmenti, villaggi e splendidi luoghi come il Canyon Dades, con le sue gole scavate nella roccia rossa, per poi, ammirando il cielo stellato.Un percorso ricco di luoghi spettacolari e curiose scene che vi strapperanno un sorriso come la caprette bianche arrampicate sugli alberi intente a mangiare i germogli più freschi.