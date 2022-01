Vaccinazioni pediatriche, la Puglia in testa con l'oltre 48,3% di somministrazioni per la fascia 5-11 anni

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,3%, 17,1 punti sopra la media nazionale. Il 21% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 65% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,4% della media nazionale).Nella giornata di sabato nella Asl Bt sono state somministrate 2635 dosi di vaccino di cui 108 prime dosi, 461 seconde dosi e 2066 terze dosi. Ieri invece a Trani, Biscgelie e Margherita si sono tenute vaccinazioni pediatriche con l'obiettivo primario di somministrare seconde dosi programmate.