Vaccini ai bambini: una festa contro il covid

L'organizzazione affidata alla dottoressa Albrizio - agghindata per l'occasione a metà tra una fata e un albero di Natale - non ha lasciato nulla al caso in questa prima giornata di vaccini da somministrare ai bambini: l'atmosfera festosa, gioiosa, fatta di nastri, lucine, palloncini e nasi rossi da clown è assicurata dall'Associazione Il treno del sorriso; la professionalità del personale medico e paramedico fa il resto, tra informazioni ai genitori e rassicurazioni ai bambini.Sereno il clima testimoniato dalle dichiarazioni di diverse mamme che si dichiarano apertamente fiduciose nei confronti della scienza e della possibilità di arginare il virus con il vaccino.I bambini giocano e si divertono attendendo il proprio turno e anche i più paurosi alla vista delle siringhe si sentono rassicurati in questo clima piacevole, allietato anche da un sole tiepido che rende mite questa giornata di fine anno.