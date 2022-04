Vaccini, dal 26 aprile al via anche a Trani la somministrazione della quarta dose per over 80

È attiva la prenotazione della quarta dose di vaccino per le persone dagli 80 anni in su. Il vaccino previsto è a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster.La somministrazione deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla dose di richiamo (booster). Non è prevista per le persone che dopo il richiamo abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2.E' possibile prenotare la vaccinazione tramite il Call Center numero verde 800.550.177 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, tramite i Cup e le farmacie.Le vaccinazioni si effettueranno negli ambulatori vaccinali dei SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ingressi corso Imbriani e via Baldassarre)A Trani il SISP è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.