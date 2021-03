Vandalismo in città: ora anche le giostrine in villa Comunale

Non bastavano le fioriere del centro, gli arredi esterni dei locali distrutti, le vetrine spaccate, furti con scasso per pochi spiccioli e scritte deturpanti su luoghi con secoli di storia.Ora anche il piccolo parco giochi della villa comunale è meta preferita di questo vandalismo che a Trani appare diventato, chissà, una sfida, una gara a chi fa peggio, un segnale di degrado che va aumentando che addolora profondamente .Lo scivolo è praticamente inutilizzabile, danneggiato senza possibilità di riparazione - bruciato nella parte alta quindi anche col rischio di provocare un incendio - ma solo con una sostituzione delle parti spaccate. Altre giostrine non sono da meno.Il fenomeno preoccupa e addolora, a prescindere che nasca dai disagi della pandemia o da una china che le politiche sociali dovrebbero affrontare come priorità nelle scelte da adottare.Nel frattempo pubblichismo queste immagini con grande tristezza, perché su quelle giostrine abbiamo portato figli , nipoti o vi hanno giocato i piu giovani tra noi.