Velostazione, area giochi e fitness, pista ciclabile: 5 milioni di euro per la riqualificazione delle aree dismesse oltre i binari

Una cifra pari a 5 milioni di euro per la riqualificazione di "tutte le aree ferroviarie non più strumentali all'esercizio ferroviario". E cioè: prolungamento del sottopasso pedonale della stazione e, lungo un tratto della linea ferroviaria, un percorso pedonale con attigua pista ciclabile e velostazione, una fascia adibita a verde con area giochi ed area fitness, nonché la realizzazione di un tratto di strada che congiunga via Palmiro Togliatti con via del Ponte Romano. Un'opera che "questa Civica Amministrazione intende attuare, con la massima sollecitudine".E' questo il progetto con il quale l'amministrazione comunale si candida per un finanziamento di 5 milioni di Euro, realizzando il quale si "andrebbe a colmare una rilevante criticità nel sistema della mobilità cittadina, realizzando la tanto auspicata integrazione tra servizi ferroviari, quelli automobilistici (con la funzionalizzazione del parcheggio sotterraneo del piazzale della stazione), e la mobilità lenta con la realizzazione di una velostazione, della pista ciclabile e del sottopasso pedonale in grado di collegare la stazione ed il sottostante parcheggio alla velostazione ed alla pista ciclabile)".Lo si evince nella delibera di "approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica" redatto dall'ing. Luigi Puzziferri, approvato dalla Giunta Comunale nell'ottica della "realizzazione prolungamento dell'attuale sottopassaggio pedonale di stazione e recupero e riqualificazione delle aree ubicate presso la stazione di trani non più strumentali all'esercizio ferroviario".L'approvazione del progetto è finalizzata alla candidatura a finanziamento. Interessante la lettura della Delibera di Giunta n.75 del 4 giugno scorso, nella quale è descritta la lunga storia dei progetti, dei sottopassi, dei finanziamenti e delle autorizzazioni. E dei lavori da farsi. Questo è l'incipit: "... Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 08.11.1996, il Comune di Trani approvava il progetto esecutivo, redatto da RFI SpA, relativo alla realizzazione dei sottopassaggi ferroviari in corrispondenza dei Km 605+820 (via Giuliani) e Km 606+820 (via de Robertis) nonché il progetto relativo all'allargamento del sottovia esistente al Km 608+316 (via Pozzo Piano), unitamente alla 1^ Appendice alla Convenzione, per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi ferroviari suddetti e la costruzione dei due sottopassi pedonali e veicolari", fino ai nostri giorni. Sull'Albo Pretorio del Comune di Trani. Buona lettura.