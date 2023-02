Verde pubblico, Ferri: «Chiedo una task force per monitorare la situazione delle palme»

«Questa volta è andata bene! Ho segnalato più volte la vergognosa situazione in cui versa il verde pubblico nella nostra città! Ieri si è sfiorata la tragedia con la caduta degli ennesimi alberi. Chiedo urgentemente una task force per monitorare la situazione delle palme nella nostra città, al fine di evitare episodi spiacevoli che possano essere un pericolo per i nostri cittadini»: lo dichiara il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri.