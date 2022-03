Vergognoso: rubata la sedia di Raffaele Lavacca

"Vi dovete vergognare!". È questo che compare stamattina sulla pagina Facebook dedicata a Raffaele Lavacca, per il quale una gara di solidarietà che dal più semplice cittadino fino al Santo padre sta raccogliendo fondi per l'acquisto di arti artificiali che gli diano nuovamente la possibilità di camminare dopo l'amputazione delle sue gambe.Nel frattempo la sua sedia costituisce la sua mobilità: la parola vergogna è insufficiente a esprimere lo sdegno che un gesto di questo genere rappresenta.Questo episodio richiama alla mente quello di circa un anno fa, quando al momento della partenza per i campionati italiani di powershare venne rubato il furgone con le carrozzelle elettriche degli atleti, poi ritrovato nella campagna di Trani. Sono furti senza scrupoli e senza una spiegazione che possa dirsi razionale, essendo mezzi realizzati appositamente per i loro fruitori e perché davvero costituiscono una espressione ignobile di una società sempre più malata.Riportiamo l'appello apparso sulla pagina Facebook questa mattina."Questa notte hanno rubato la sedia elettrica al nostro Raffaele. Qualche persona senza scrupoli è entrata nel portone, dove era parcheggiata la sedia, lasciando adesso il nostro Raffaele in grande difficoltà.Facciamo un appello a chi ha compiuto questo gesto, a riconsegnare la sedia elettrica. Ci vediamo domani mattina in Piazza, a partire dalle 11.00, per sostenere Raffaele con ancora più forza dopo questo increscioso evento".