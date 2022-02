Via Curatolo: un'altra isola di rifiuti abusivi nella zona industriale

E questi? Sarà il destino delle periferie, la zone industriali in questo caso, sconosciute a molti cittadini ma ben note a chi non ha di meglio da fare di sversare rifiuti in modo illecito e incivile. Questa situazione in via Curatolo è stata fotografata il 13 febbraio e sabato mattina era immutata, anzi, peggiorata.La segnalazione a chi di dovere è d'obbligo, ovviamente. Ma una ricognizione dello stato del territorio cittadino anderebbe realizzata, dal centro alle periferie, appunto. Un monitoraggio del territorio cittadino a tappeto: se non quotidiano, almeno settimanale. E queste foto, si ribadisce, non solo hanno più di dieci giorni, ma lo stato della strada racconta di un abbandono che conta forse mesi e che di fatto invoglia molti a buttarvi di tutto.O almeno, nella mappa delle nuove installazioni di videosorveglianza, andrebbe considerato che il territorio di Trani è vasto e i furbetti scansaregole sono ancora tanti.