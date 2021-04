Via i vecchi arredi: servono nuovi spazi al "S. Nicola pellegrino"?

Traslochi in vista al "S. Nicola pellegrino"? Più che traslochi sembra una dismissione, o di-missione che dir si voglia, giusto per restare in ambito ospedaliero: la foto postata sul web mostra infatti un camion carico di arredamenti sanitari accatastati, letti, materassi, ed altre suppellettili tipiche delle stanze di degenza, che evidentemente ancora si trovavano nelle camere degli ex reparti di quel che era il "glorioso" nosocomio cittadino.Pare che siano state svuotate definitivamente alcune ex camere di degenza o ambulatori che ancora erano arredati, e questo per creare nuovi spazi al reparto di Oculistica che, a quanto pare, è davvero un'eccellenza sul territorio.Quella mostrata nella foto è comunque una immagine desolante. E non lo diciamo per entrare l'ennesima volta sulla questione "ospedale di Trani", che è e rimarrà una ferita profonda sempre aperta in città, anche e soprattutto in questa epoca di pandemia e di fame di posti letto. Una dimissione, o dis-missione, che procura rabbia.