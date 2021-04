Via Martiri di Palermo, una nuova foto e vaso in memoria di Raffaele Casale

La prima volta era stato a gennaio quando ignoti avevano distrutto il vaso e l'effigie dedicato allo chef scomparso Raffaele Casale in via Martiri di Palermo, ripristinati successivamente da un amico della vittima. La seconda a febbraio, quando ancora una volta quel luogo della memoria era stato deturpato: in quell'occasione papà Felice, tramite i suoi legali, aveva definito quell'atto un chiaro atto intimidatorio nei suoi confronti in vista della riapertura delle indagini.Oggi, per la terza volta, è stata l'Amministrazione comunale, tramite il presidente consiliare Giacomo Marinaro, in collaborazione con la tipografia Antingraf, a ridonare dignità a quel luogo, dove perse la vita nel 2017 il giovane chef a bordo della sua moto. «Grazie a tutti, in particolar modo al sindaco, per l'interesse dimostrato», sono le parole di papà Felice che ci tiene anche a ringraziare il sostituto commissario della Polizia di Stato Manlio Di Renzo, da oggi in pensione: «È grazie a lui che le indagini sulla morte di mio figlio stanno continuando e presto verrà fuori la verità di quella notte».