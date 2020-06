Via Umberto, litigio tra due residenti degenera in una rissa

3 foto Rissa in via Umberto

Urla e caos hanno catturato l'attenzione di alcuni passanti in via Umberto, all'incrocio con via Radeprando. Futili motivi hanno fatto scoppiare la scintilla di una discussione, generata poco dopo in rissa, tra due residenti di uno stesso stabile. Sembrerebbe che i due non fossero in buoni rapporti ed è bastato poco per far sì che le parole lasciassero spazio alla violenza. Uno dei due residenti è stato colpito più volte, tanto da esser stato necessario l'intervento del 118.Poco dopo, oltre agli operatori sanitaria, sono giunte sul posto tre pattuglie della Polizia di Stato ed una dei Carabinieri. Le forza dell'ordine stanno ora ricostruendo l'intera vicenda.