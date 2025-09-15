Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani

Divieto di Transito in Vico San Toma, nel tratto compreso tra via Ognissanti e piazza Tomaselli.

Divieto di Fermata in via Umberto, sul lato sinistro del senso di marcia, nel tratto tra il civico 308 e l'incrocio con via Cavour.

Quando le istituzioni ascoltano le esigenze della comunità, si crea un'armonia che migliora concretamente la qualità della vita quotidiana. Ne è un esempio la recente ordinanza della Polizia Locale di Trani ( nr.605 del 12/09/2025 in Albo Pretorio) che modifica la viabilità in due strade del centro. Il provvedimento non nasce da una decisione calata dall'alto, ma accoglie le richieste e i pareri pervenuti agli uffici per garantire una maggiore sicurezza stradale. Un iter virtuoso che, partendo dalla segnalazione di una criticità, si conclude con un intervento mirato, a dimostrazione di un dialogo proficuo tra cittadini e amministrazione.Pertanto dopo un sopralluogo che ha confermato le criticità, specialmente a causa delle carreggiate strette, il provvedimento il provvedimento istituisce nuove regole che diventeranno effettive con l'installazione della seguente prescritta segnaletica stradale: