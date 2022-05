Vico Leonardo, le denunce dei residenti per i rifiuti abbandonati in strada

L'episodio non è isolato , tanto è vero che le foto inviate costituiscono una sorta di reportage nell'arco di una sola settimana. "Dopo aver avvisato più volte l'Amiu e chiacchierato con i vigili sto cercando di sensibilizzare al problema"

Non è piacevole non essere ascoltati: e un cittadino residente in vico Leonardo, in pieno centro storico, scrive in redazione - dopo aver sollevato il problema a vigili e operatori AMIU - nella zona e nei quartieri limitrofi il problema molto diffuso dei rifiuti non differenziati lasciati ovunque per strada