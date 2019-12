Vigilia di Natale all'insegna della solidarietà, stasera cenone gratuito per cinquanta persone

Anche quest'anno a Trani si ripete la lodevole iniziativa della cena di Natale solidale. L'idea è stata lanciata 4 anni fa da un giovane ristoratore tranese, titolare dell'attività "Cottura Media" di Trani, in piazza Cesare Battisti. Anche quest'anno il ristoratore ha voluto riproporre l'iniziativa all'Amministrazione Comunale che l'ha accolta e sostenuta. La cena, in favore di 50 persone (individuate ed invitate mediante il servizio sociale dell'Ente) avrà luogo nel giorno della vigilia, martedì 24 dicembre, nel locale del centro storico tranese.A testimonianza della straordinaria generosità dei tranesi, la proposta del ristoratore tranese è stata raccolta con entusiasmo da diversi commercianti e produttori locali, che hanno messo a disposizione cibi e bevande per il cenone.La cena solidale incarna appieno lo spirito del Natale motivo per il quale l'Amministrazione ha condiviso la proposta del ristoratore tranese con felicità e fornendo il necessario supporto.