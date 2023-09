Villa comunale di Trani: da dove ripartire?

41 foto Villa comunale Trani

Molte volte ci siamo trovati a parlare, nel bene e nel male, della Villa Comunale, ma si sa, non si parla se non di ciò che si ritenga importante.Un giardino storico e inimitabile che da sempre ospita ie le partite, fa da sfondo perall'aria aperta e da rifugio per chi vuol leggere. Purtroppo però come abbiamo avuto già modo di vedere, il "".Per evitare il riciclo di eufemismi, possiamo dire che la villa, casa di uno degli "affacci sul mare", sia lei stessa una "" che, logorata dagli attacchi del tempo,più che mai diin alcuni punti e di sostituzioni in altri.Alla villa si accede tramite una piazza,che accoglieva i visitatoridecisamente definibile come "", impreziosito dalla bellissima aiuola della piazza, oasi dove dominavano palme e aiuole verdi, tutto rinfrescato dalla presenza di una fontana in marmo bianco; e dalla presenza di, chiesa del 1700.Nella descrizione però prevale, a malincuore, il "". La situazione che si delinea oggi fa sembrare di trovarsi in un luogo completamente diverso:è ormaidella maggior parte delle, alcunedi recente, il suolo appare tristemente arido, con il marrone come unico colore dominante e la fontana, ferma da tempo, ha visto sostituita l'acqua con la sporcizia. A difesa dell'aiuola sono rimasti solo avanzi arrugginiti di quella che prima era una recinzione, rimasugli, che tra l'altro, sono anche potenzialmente pericolosi per i bambini che capita giochino nel piazzale antistante all'entrata.Della chiesa è invece più difficile vedere cosa resta, in quantoe transenne, che se pur da un lato dovrebbero impedire di avvicinarsi alla zona pericolante, dall'altro lasciano che ledi un tempo si siano trasformate in un aiuola che sbuca dal cemento.L'ingresso della villa accoglie il visitatore con un'opera situata sulla pavimentazione, raffigurante lo: unoa punta con al centro un, sul quale trova equilibrio unaargentea, altro elemento è lain branca destra al drago, il tutto in campo azzurro ornato d'oro e sormontato da corona penta turrita, da legenda recante il mottoUna volta dentro, la Villama di necessitare dei sopra citati interventi di manutenzione. Esempio di questa necessità può già essere l'aiuola che si trova subito a destra di chi entra, dove il colorein favore del marrone della terra.Procedendo a destra si può passeggiare lungo il frescointerno, o costeggiare il muro della chiesa di San Domenico. Il muro antico, che si vede nitidamente anche dal viale, crea un atmosfera fiabesca, messa tristemente in discussione da alcuni murales tanto volgari quanto irregolari.Arrivati al termine del viale interno, quando si arriva in prossimità del mare, sulla destra, si trova il "", povero di manutenzione e controllo, zona, tra l'altro, dove c'è un piccolo, di cui troppo spesso si dimentica l'esistenza.Alla sinistra del boschetto, guardando il mare, invece c'è lodella villa, posto dove trovare frescura e godere del panorama, intravedendo all'orizzonte il Monastero di Colonna.La magia però finisce quando si sposta lo sguardo ancora verso sinistra, dove unormai definibilie di cui abbiamo già parlato, "occupa" la parte finale del viale interno. Occupa, proprio perché per evitare l'avvicinamento ai detriti è stata posta una serie di transenne, che impediscono l'affaccio al mare ormai da tempo.Da quelle parti, procedendo verso sinistra, si trova l'della villa che permane nel suo. Superandolo si giunge sul viale centrale, che offre, dove si intravede ile ilL'estremità destra del viale, però, condivide la mala sorte del viale interno. L'affaccio sul mare è anche in questo caso,, in questo caso a causa di una montagna di sabbia, che giace lì, in compagnia dei resti di una "casetta mobile", forse impiegata all'inizio dei lavori.La villa, unica per la sua posizione sul mare,, le ringhiere arrugginite non consentono sempre di godere del panorama.Uno degli affacci, sull'estrema sinistra della villa, ha riportato addirittura, sopra il quale è, che sarebbe, l'affaccio è poi chiuso completamente dalle ormai immancabili transenne.Nonostante questo la villa è lo scenario di molti eventi cittadini, situazione più che positiva, perché davvero rappresenta uno spazio unico e vitale della città. La villa è infatti casa della, situata sul lato di sinistra del parco, che ha recentemente, diper i più piccoli e dello. Resta e resterà sempre un, oasi necessariamente da tutelare e "curare" in quelle zone che fanno perdere punti ad un posto simile.Laadesso va: come intervenire, in che modo si può intervenire per migliorare questo patrimonio naturale e culturale della città? Forse ponendo uno spazio dedicato agli amici a 4 zampe, o migliorando l'area giochi che da sempre ospita i più piccoli. E' il momento di