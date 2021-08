Violazioni del codice stradale, circa 7 mila i verbali elevati a Trani da gennaio a giugno 2021

Sono 6.813 i verbali di contestazione al codice della strada elevati dalla Polizia Locale nei primi sei mesi dell'anno, dall'1 gennaio al 30 giugno per un importo a solo titolo di sanzione pari a 904.103 euro.Secondo quanto si evidenza con determina dirigenziale, si evidenzia «un accertamento contabile netto riferito alle sanzioni al C.D.S., da attribuirsi al capitolo 317 del bilancio 2021, di €(€726.194.09 accertato notificato - €9.344,00 quota archiviato - €111.851,33 differenza mancato incasso per sconto 30%) riferito alla sola quota sanzione del semestre Gennaio-Giugno 2021 per un numero complessivo di 4.402 verbali già esigibili ed iscrivibili a ruolo in caso di mancato pagamento, di cui l'importo di €303.218,50 è già stato pagato ed incassato dall'Ente esclusa la quota incassata a titolo di spese».A questi si aggiungono la somma di 47.955 euro (sul capitolo di bilancio 411 del 2021) riferito alla quota imputabile a spese di notifica ed amministrative già corrisposta dagli utenti ed incassata dall'Ente e relativa ai verbali accertati notificati e pagati nel periodo in esame e 33.156 euro a titolo di spese di notifica già anticipate dall'Ente, riferito alla spedizione di numero 2018 accertamenti di violazione al C.d.s. già notificati nel semestre gennaio-giugno 2021 ma non risultanti pagati dai destinatari della notifica (quest'ultima somma da intendersi come accertamento di entrata presunto).