Violento impatto contro isola spartitraffico all'uscita Trani centro, un ferito

Per cause ancora tutte da chiarire, un'auto, una Citroen C3, è finita contro l'isola spartitraffico all'uscita di Trani centro. Il fatto è avvenuto intorno le 9.15 quando l'automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo, scavalcando l'isola spartitraffico e finendo contro il muretto in cemento che circonda una palma distruggendo quasi per intero la parte anteriore dell'auto. Nessun altro mezzo coinvolto.L'impatto è stato violento tanto da far esplodere gli airbag e attirare l'attenzione dei residenti. Una persona, l'altro occupante dell'abitacolo oltre l'autista, ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori 118 Oer Trani. Sul posto è giunta, inoltre, la Polizia di Stato per i rilievi del caso e in seconda battuta anche i vigili del fuoco.Inevitabili i rallentamenti alla circolazione.