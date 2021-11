Violenza e discriminazione di genere, il punto in un convegno a Trani

Si farà il punto della situazione mercoledì 24 Novembre alle ore 18.00 presso la sede del Comitato Trani Bene Comune a Trani. La modalità dell'incontro sarà quella dell'assemblea pubblica, in cui saranno le donne e le soggettività LGBTIQ+ a confrontarsi sul tema della violenza e della discriminazione di genere per organizzarsi insieme e rivendicare diritti e tutele per tutte.



N.B. L'accesso all'evento avverrà solo con Green Pass.

Il 25 Novembre è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. Le restrizioni causate dalla pandemia in Italia hanno fatto notevolmente aumentare i casi di femminicidi e di violenza domestica. Inoltre la crisi economica ha ulteriormente penalizzato le donne nel mercato del lavoro; molte infatti sono state le prime ad essere licenziate oppure a lasciare "volontariamente" il proprio impiego per occuparsi totalmente del lavoro di cura all'interno delle famiglie. Se prima della pandemia il lavoro riproduttivo era addossato soprattutto sulle donne, con l'emergenza sanitaria il tempo libero, da dedicare quindi a sè stesse, è stato definitivamente compromesso.Basti pensare che la maggioranza delle Caregiver informarli è composta quasi esclusivamente da donne: mamme, nonne, figlie, nipoti, nuore che si occupano all'interno delle proprie famiglie in modo quasi esclusivo delle persone anziane, dei/delle bambini/e, delle faccende domestiche e delle persone non autosufficienti. Le istituzioni sia locali che nazionali, attraverso delle buone politiche di genere, possono contrastare la discriminazione sia sul piano economico, sia sul piano sociale e culturale. Quali sono quindi le strategie che sul nostro territorio sono state messe in campo? Quali sono le politiche di welfare che liberano le donne dal lavoro di cura? Esiste una progettualità per riconoscere economicamente il lavoro riproduttivo delle donne nelle famiglie? E ancora... Esistono spazi Transfemministi nelle nostre città? Come è possibile costruire comunità solidali e inclusive senza la discriminazione di genere? Esiste un piano per il contrasto alla violenza maschile sulle donne?