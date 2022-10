"Virna Lisi, la diva che rinunciò a Hollywood": da Trani alla Festa del Cinema di Roma il docufilm di Fabrizio Corallo

Una nuova dedica di Fabrizio Corallo al Grande Cinema e in particolare a una grande diva di casa nostra approda alla f Festa del Cinema di Roma, una conferma della capacità e dell' arte di raccontare il cinema del regista tranese, dopo le opere dedicate a Monica Vitti, Vittorio Gassman Mariangela Melato, Totò solo per citarne alcune: Virna Lisi in America veniva considerata come l'unica attrice capace di rivaleggiare con Marilyn Monroe per avvenenza, bellezza luminosa, alla quale erano unite una raffinatezza e una grazia davvero uniche.Il regista racconta la carriera della amatissima attrice marchigiana che negli anni sessanta con pochi film stava conquistando Hollywood: ma dopo aver lavorato con attori del calibro di Jack Lemmon, Tony Curtis, Anthony Franciosa, Anthony Quinn, dopo aver fatto perdere la testa (invano) a Frank Sinatra -conosciuto anche lui sul set - dopo aver rifiutato il ruolo di Barbarella proposto da Roger Vadim, ebbe il coraggio di scindere il contratto con la Paramount che la stava relegando al ruolo di bionda svampita.Per la famiglia stava rinunciando del tutto alla carriera: ma in Italia, scelta sempre di più dal cinema d'autore nella quale la bellissima attrice ha potuto esprimere il suo talento e la sua intensità, ha potuto conciliare passione artistica e vita privata. Rifiutò anche di essere la Bond Girl in "007 -dalla Russia con amore" - con Sean Connery e forse quello fu il suo unico rammarico: ma ripagato dal successo avuto in Italia, sia al cinema che in televisione. Da quella "bocca con cui può dire ciò che vuole" di un celebre Carosello fino alle ultime interpretazioni, un successo coronato da premi prestigiosi e l'amore di un pubblico vastissimo che ne ha pianto otto anni fa la scomparsa."Virna Lisi - la donna che rinunciò a Hollywood" - di Fabrizio Corallo è in programma nella sezione documentale della festa del cinema di Roma sabato 22 ottobre alle ore 19:00 nella casa del cinema e nella stessa sede verrà replicato domenica 23 ottobre alle 14:45.. in seguito andrà in onda in prima serata su Sky Arte martedì 8 novembre Dopo qualche settimana sempre in prima serata su La7.