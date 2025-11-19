Eventi e cultura
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
Il 26 novembre a Trani un pomeriggio di confronto con tavoli tematici aperti alla cittadinanza
Trani - mercoledì 19 novembre 2025 10.00
Il 26 novembre la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio ospiterà l'incontro "Voci di parità",in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Dalle 16.30 alle 19.30, le sale Maffuccini e Lab della Biblioteca si trasformeranno in un luogo di confronto aperto, dove tutte le persone presenti saranno invitate a discutere, ascoltare e costruire insieme nuove prospettive sulla parità di genere e sul contrasto alle molte forme di violenza, partendo da quella fisica e psicologica, a quella verbale e digitale.
Insieme, professionisti, cittadini e istituzioni potranno confrontarsi su tematiche come l'identità di genere, la violenza contro le donne e il linguaggio ampio e non escludente.
Al centro del pomeriggio ci saranno i tre tavoli di parola, condotti da associazioni ed enti che rappresentano un presidio importante per la comunità: il centro antiviolenza Save, lo sportello di ascolto ed orientamento Informa, ed il servizio per le identità di genere e le identità sessuali, SIGES dell'ASL BT.
L'obiettivo è creare uno spazio sicuro e non giudicante che parta dal basso, in cui ciascuno possa sentirsi libero di intervenire e di portare la propria esperienza, contribuendo a un percorso partecipato.
Le riflessioni emerse durante i tavoli di parola rappresentano un primo momento di partecipazione dal basso e confluiranno in un documento finale che sarà presentato alla Consulta comunale per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere, che sarà inaugurata il giorno successivo, il 27 Novembre, con l'intento di offrire un contributo concreto per quanto riguarda la definizione di future azioni e politiche territoriali. Per partecipare è sufficiente compilare il seguente modulo: https://forms.gle/mJ6yiZ5jwazTSB5XA.
L'appuntamento rientra nella rassegna Spritz4Change, un ciclo di eventi pensati per formarsi e attivarsi su temi sociali, culturali e ambientali, realizzato da Legambiente Trani nell'ambito del progetto regionale Galattica a Trani, il Comune di Trani e con il contributo dell'Assessora alle Pari Opportunità Lucia De Mari e dell'Assessora alle Politiche Giovanili Alessandra Rondinone.
