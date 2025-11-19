Violenza sulle donne
Violenza sulle donne
Eventi e cultura

“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere

Il 26 novembre a Trani un pomeriggio di confronto con tavoli tematici aperti alla cittadinanza

Trani - mercoledì 19 novembre 2025 10.00
Il 26 novembre la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio ospiterà l'incontro "Voci di parità",in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Dalle 16.30 alle 19.30, le sale Maffuccini e Lab della Biblioteca si trasformeranno in un luogo di confronto aperto, dove tutte le persone presenti saranno invitate a discutere, ascoltare e costruire insieme nuove prospettive sulla parità di genere e sul contrasto alle molte forme di violenza, partendo da quella fisica e psicologica, a quella verbale e digitale.

Insieme, professionisti, cittadini e istituzioni potranno confrontarsi su tematiche come l'identità di genere, la violenza contro le donne e il linguaggio ampio e non escludente.

Al centro del pomeriggio ci saranno i tre tavoli di parola, condotti da associazioni ed enti che rappresentano un presidio importante per la comunità: il centro antiviolenza Save, lo sportello di ascolto ed orientamento Informa, ed il servizio per le identità di genere e le identità sessuali, SIGES dell'ASL BT.

L'obiettivo è creare uno spazio sicuro e non giudicante che parta dal basso, in cui ciascuno possa sentirsi libero di intervenire e di portare la propria esperienza, contribuendo a un percorso partecipato.

Le riflessioni emerse durante i tavoli di parola rappresentano un primo momento di partecipazione dal basso e confluiranno in un documento finale che sarà presentato alla Consulta comunale per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere, che sarà inaugurata il giorno successivo, il 27 Novembre, con l'intento di offrire un contributo concreto per quanto riguarda la definizione di future azioni e politiche territoriali. Per partecipare è sufficiente compilare il seguente modulo: https://forms.gle/mJ6yiZ5jwazTSB5XA.

L'appuntamento rientra nella rassegna Spritz4Change, un ciclo di eventi pensati per formarsi e attivarsi su temi sociali, culturali e ambientali, realizzato da Legambiente Trani nell'ambito del progetto regionale Galattica a Trani, il Comune di Trani e con il contributo dell'Assessora alle Pari Opportunità Lucia De Mari e dell'Assessora alle Politiche Giovanili Alessandra Rondinone.
  • Biblioteca di Trani
Altri contenuti a tema
"Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino "Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino Convegno in Biblioteca sull’importanza della letteratura per l’infanzia: impatto sociale ed emotivo
Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico Un incontro con la dottoressa Quagliarella e la dottoressa Pasquadibisceglie per sensibilizzare e informare sulla correlazione tra salute mentale fisica
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio Attualità Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio L'iniziativa con il contributo di ingegneri e architetti della provincia Bat
Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale Enti locali Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale Le tavole sono esposte nella sala Ronchi per tutto novembre
Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani L'artista marchigiano porta le sue opere sulla carta in un percorso espositivo che unisce rigore e spiritualità
"L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890 "L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890 Martedì 4 novembre in Biblioteca un incontro sulle radici culturali della mafia.
Il ricordo dell’artista e musicista Michele L. Straniero riapproda nella sua amata Trani Il ricordo dell’artista e musicista Michele L. Straniero riapproda nella sua amata Trani Tenutasi il 24 luglio la presentazione del libro: “STRANIERO: alle origini della canzone d’autore” di G. Straniero e di F. Sirianni
Biblioteca "G. Bovio": omaggio a Michele L. Straniero tra parole e musica Biblioteca "G. Bovio": omaggio a Michele L. Straniero tra parole e musica Presentazione del libro e reading musicale con Giovanni Straniero e Federico Sirianni
Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
19 novembre 2025 Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
19 novembre 2025 La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile
19 novembre 2025 La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile
Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!! "
19 novembre 2025 Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!!"
Trani perde l'Agenzia delle Entrate: scatta l'allarme legalità e servizi
19 novembre 2025 Trani perde l'Agenzia delle Entrate: scatta l'allarme legalità e servizi
Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
19 novembre 2025 Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»
18 novembre 2025 Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»
Elezioni regionali, giovedì 20 un incontro con i presidenti di seggio
18 novembre 2025 Elezioni regionali, giovedì 20 un incontro con i presidenti di seggio
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani
18 novembre 2025 La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani
Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani
18 novembre 2025 Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.