Vuoi lavorare? 15 euro al giorno per 12 ore

Il ragazzo, per mettere a frutto la sua passione e l'impegno scolastico terminato con successo, e per fare esperienza "sul campo", in vista della stagione estiva ha cercato una occupazione in uno dei mille piccoli e grandi locali presenti in città e sul territorio. Ne ha ricavato, fra l'altro, anche la proposta sottolineata: 15 euro al giorno, per un impegno lavorativo che sarebbe andato ben oltre le classiche 8 ore.



Si fa un gran parlare in questi giorni, anche sulla stampa nazionale, di una certa mancata voglia di lavorare nei giovani, che rifiuterebbero proposte di occupazione. Ma se le condizioni sono queste allora si sconfina nello sfruttamento. Eppure i controlli, soprattutto in era-covid, da parte degli organi preposti non dovrebbero mancare, non solo sui distanziamenti e sugli assembramenti. Ma anche sugli sfruttamenti.



Ovviamente quello a cui si fa riferimento riguarda un singolo caso e che non vuol fare di tutta un'erba un fascio: a fronte di tali imprenditori ce ne sono tanti altri che retribuiscono equamente i propri dipendenti.

AAA cercasi schiavi da sfruttare. "Assurdo, vergognoso, ma vero... Proposta di lavoro, giunta a mio figlio, diplomato all'alberghiero: 12 ore di lavoro al giorno, con una paga giornaliera di €15". E' l'amaro sfogo postato sui social da un genitore tranese nei confronti di un'assurda proposta di lavoro ricevuta dal suo giovane figlio, diplomato all'Istituto Alberghiero e dunque in cerca di una occupazione nel settore di riferimento (anche stagionale).