XV edizione de Il Giullare, dal 10 luglio al 6 agosto cento ospiti e venti spettacoli

Prima volta per tre compagnie pugliesi e ospiti internazionali nel ricco cartellone della kermesse famosa in tutta Italia Non solo teatro, spazio anche a stand-up comedy e djset

Saranno tre le compagnie in arrivo da Foggia, Bari e Barletta che si aggiungono a quelle in arrivo da Milano, Arezzo e Livorno nel ricco cartellone per un totale di 20 manifestazioni totali, 6 compagnie teatrali e oltre 100 ospiti da tutta Italia, anche internazionali. "Abbiamo deciso di dare spazio a stand-up comedy e dj set per coinvolgere un pubblico eterogeneo per un festival arrivato al quindicesimo anno di vita, che cresce e acquisisce sempre maggior valore non solo artistico, ma anche culturale", così Marco Pentassuglia, coordinatore del Festival del Giullare, presenta il cartellone 2023 davanti alla Locanda del Giullare, luogo che da un anno arricchisce le attività della cooperativa Promozione Sociale e solidarietà, che aggiunge "la Locanda sarà un punto cardine di questa edizione, è figlia di questo Festival e non a caso abbiamo presentato qui la nuova edizione, i ragazzi che vi lavorano hanno voglia di iniziare, e ormai manca davvero poco".

"Inclusione e cultura, storia locale, gastronomia e teatro su tutti, tante realtà che negli anni hanno valorizzato non solo le compagnie ma anche il territorio" dichiara Lucia De Mari, assessore alle Culture del Comune di Trani, che aggiunge "sin dal 2008 il Festival è cresciuto tanto da esser considerato tra i più autorevoli appuntamenti italiani".

Anche Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani, racconta la gioia per la crescita della rassegna: "Tante sfaccettature della disabilità per un teatro ormai conosciuto in tutta Italia, tanto da esser diventato un punto di riferimento per il teatro inclusivo, entrato a pieno titolo negli appuntamenti turistici e culturali da non perdere, non solo nel cartellone estivo della città di Trani".

Altra novità di questa edizione è il doppio appuntamento in programma il 14 luglio, giornata in cui teatro e musica si fondono nella magia della notte. Dopo lo spettacolo a cura della Compagnia Teatrale il Giullare che si esibirà nella Lega Navale di Barletta con "La rinascita", a mezzanotte sarà la volta dello spettacolo "Allunaggio" che mescolerà atmosfere e sensazioni nello scenario naturale e incontaminato del parco Santa Geffa con lo spettacolo scritto e interpretato da Fabrizio Giannuzzi e Vincenzo Deluci, musicista che ha duettato con Lucio Dalla e Roy Paci e che ora suona la tromba elettromeccanica.

Il programma si apre con una serata dedicata al particolarissimo cooking show con cena al buio in programma lunedì 10 luglio alle ore 21 in piazza Mazzini a Trani a cura dello chef non vedente più famoso d'Italia, Antonio Ciotola. Martedì 11 luglio alle ore 16 nel teatro del centro Jobel di Trani andrà in scena lo spettacolo "Io - La Rinascita" a cura della Compagnia Teatrale Il Giullare. Mercoledì 12 luglio: una delle grandi novità di questa edizione, una serata con Ivano Bisi, Nathan Kiboba reduce dall'esperienza a Le Iene con Belen Rodriguez e Luigi Biancoli che alle 21 si esibiranno nel "A Stand Up Giullare Show" con la conduzione di Marco Colonna alle ore 21 sul palco del "Salto dell'Acciuga", suggestivo locale affacciato sul mare di Trani. Venerdì 14 luglio: il primo dei due spettacoli previsti per la serata. Si parte alle ore 21 con lo spettacolo "Io - La Rinascita" a cura della compagnia Teatrale Il Giullare che si esibirà alla Lega Navale di Barletta. Allo scoccare della mezzanotte ci si immergerà nelle atmosfere notturne del Parco Santa Geffa di Trani con "Allunaggio" - Cinema per le tue orecchie, lo spettacolo musicale originale scritto e interpretato da Fabrizio Giannuzzi e Vincenzo Deluci.

Il contest che caratterizza il Festival del Giullare inizierà lunedì 17 luglio e fino a sabato 22 luglio le compagnie in gara si esibiranno ogni sera dalle 21.30 nel teatro del Centro Jobel dove ogni giorno Marco Colonna, con gli attori della Compagnia Teatrale Il Giullare, introdurrà le pièce teatrali, preceduto ogni sera alle ore 21.00 da anteprime musicali, incontri con autori, presentazioni di libri, condotte da Nico Aurora giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Già a partire dalle 20 sarà possibile degustare le prelibatezze del truck food del Giullare. Di seguito tutti gli appuntamenti, presentati da Cinzia Angarano e Vanna Capurso, rispettivamente presidente e vicepresidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà e Alessandra Tranchino, psicologa e responsabile del progetto.

Lunedì 17 luglio, spettacolo: "Di Reami e Strambe Melodie" in scena La Compagnia Teatrale "SI VOLA" da Barletta – Regia di Gianbattista Rossi.

Martedì 18 luglio, spettacolo: "Scugnizzi Foggiani" in scena La Compagnia "AIPD SEZ.FOGGIA" da Foggia – regia di Carlo Salvatore.

Mercoledì 19 luglio, spettacolo: "L'anima non è come appare" in scena La Compagnia "ASS. PUGLIESE PER LA RETINITE PGMENTOSA O.D.V da Bari – regia di Pascali Rosalba

Giovedì 20 luglio, spettacolo: "Don Chisciotte, sogni, mulini a vento" in scena La Compagnia Teatrale "DIESIS TEATRANGO" da Arezzo – regia di Piero Cherici.

Venerdì 21 luglio, spettacolo: "US-Prove aperte di un nuovo Musical" in scena La Compagnia Teatrale "ELOISELORO" in collaborazione con "Associazione I Ragazzi Di Robin" da Milano – regia di Varagnolo Francesca.

Sabato 22 luglio, spettacolo: "Scaraventati, ho fatto la mia'' in scena La Compagnia Teatrale "MAYOR VON FRINZUS" da Livorno – regia di

Domenica 23 luglio la Locanda del Giullare, in Piazza Mazzini, ospiterà il Galà delle Compagnie, la grande serata dedicata alla premiazione delle compagnie teatrali in gara, che per l'occasione ospiterà la band romana "Gli Scooppiati – diversamente band" e le sorelle Paradiso, Federica e Mariapia, a partire dalle 21 in Piazza Mazzini a Trani.

Sempre in Locanda, mercoledì 26 luglio, "New Jazz Sound Duo" Live Concert dalle 21 con Frank Rouge e Annarita Romito. Venerdì 28 luglio spazio al divertimento con "Comicissima Sera", dalle ore 21 in piazza Mazzini, la presentazione-spettacolo di quattro libri con Lello Marangio e Lino Barbieri.

Cinema da gustare nella serata di martedì 1 agosto con la proiezione di "Upside down" a partire dalle ore 21 in piazza Mazzini a Trani che prosegue con l'incontro con l'attore Gabriele Di Bello.

Il primo fine settimana di venerdì 4 agosto si apre con il secondo dei nuovi spazi che il Festival invaderà con la sua imperfetta allegria arrivando al Salto dell'acciuga, noto locale sul mare nella zona sud della città di Trani con il dj set di Feet Deejay e DJ Danny Roma "Jester Night Party".

l'importante appuntamento con "Il Giullare incontra la Musica - Intervista/concerto" con il cantautore Aleandro Baldi che dialogherà con la giornalista Paola Severini, conduttrice della trasmissione di Rai3 "O Anche No", nello spazio di Porta Vassalla, nei pressi della Cattedrale di Trani.

Domenica 6 agosto, in Largo Pastore, nei pressi di Porta Vassalla, gran finale con il Galà del giullare, lo spettacolo di chiusura della XV edizione del Festival Giullare condotto da Marco Colonna e Veronica, storica voce di Radionorba che con la resident band Ladri di carrozzelle, e gli ospiti internazionali, tra cui Silke Pan dalla Svizzera, Aleandro Baldi, Ivan Cottini, Nicholas Deplano, chiuderanno l'edizione 2023.

Il festival del Giullare è supportato dal piano triennale della Cultura del Comune di Trani, dal progetto Trani Autism Friendly del Comune di Trani, con il patrocinio della Regione Puglia, con Rai per la sostenibilità ESG e sarà in partnership con "O anche no", la trasmissione di Rai 3 condotta da Paola Severini, che sarà presente sabato 5 agosto per dialogare con il cantante Aleandro Baldi e nel Galà del Giullare di domenica 6 agosto.

Giannini Lamberto, Casali Rachele, Angiolini Silvia