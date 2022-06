Zenobia nella Biblioteca di Babele: ieri a Trani la storia della regina che sfidò Roma

Se Zenobia, la regina di Palmira, avesse potuto scegliere un posto a Trani dove raccontare la sua storia, sicuramente sarebbe stata la Biblioteca di Babele: e non solo per l'evocazione con una delle gloriose città dell'antichità, ma anche perché a suo modo anche la titolare della piccola libreria nel cuore del centro storico di Trani è una donna che ha intrapreso una sfida coraggiosa,in un epoca in cui si compra on-line o dai grandi store o, peggio ancora i libri si leggono sempre di meno.L'Impero Romano è diventato una minaccia: Palmira fino a un certo punto è stata un'alleata di Roma sotto Valeriano, ma con Galieno le cose cambiano: e la sua missione, come ha sottolineato Francesca Zitoli, in qualità ieri non di assessora ma di insegnante e studiosa appassionata di letteratura e storia antica, diventa quella di non permettere a Roma di diventare padrona di Palmira, di cui lei si ritrova a essere regina.Alla storia Federica Introna unisce a questo punto una fantasia sostenuta da una profonda conoscenza degli eventi e delle dinamiche di quel periodo storico e prende a raccontare una vicenda farcita di giallo, di mistero, di passione, di coraggio esempio di una donna davvero straordinaria che, come tante, è dimenticata dai libri di storia.Tutto questo con una scrittura elegante e raffinata, come quella cultura nella quale la storia di Zenobia si snoda e si realizza, come ha sottolineato il giornalista Onofrio Pagone che ha introdotto la scrittrice barese, sottolineando quanto libri di questo genere dovrebbero essere considerati come strumento fondamentale per l'insegnamento della storia ai giovani, anche tenendo conto della attenzione della scrittrice nel fornire un glossario in calce al libro come guida alla lettura anche per chi non è avvezzo alla cultura classica.