A.S.D. Soccer Bunker, presentato il nuovo progetto calcistico made in Trani

Social Video 30 secondi Asd Soccer Bunker 2022/2023

A.S.D. Soccer Bunker Trani, questo il nome del nuovo progetto calcistico made in Trani. Presso lo chalet della villa comunale è stato presentato, davanti a un nutrito pubblico, la nuova collaborazione nata tra la scuola calcio élite A.S.D Soccer Trani (che quest'anno compie 10 anni di attività) e la A.S.D. Bunker Trani.Durante l'evento, moderato da Vincenzo Avveniente, sono intervenuti il direttore generale Davide Stella e Gianni di Leo a rappresentare la Soccer Trani e per la Bunker Trani Luca Pasquadibisceglie affiancato da Giuseppe Franco. Di seguito, è stato proiettato lo spot promozionale per sancire l'unione tra scuola calcio e prima squadra, prodotto dal collettivo "Prisma.mov" composto da giovani professionisti tutti di marca tranese.Anche lo staff tecnico è stato presentato al pubblico: guida tecnica affidata a mister Filippo Mastroviti coadiuvato da uno staff giovane e preparato (con l'inserimento di Giacomo Mannatrizio come preparatore atletico) che ha già alle spalle un anno di lavoro collaudato. I restanti ruoli all'interno dello staff, saranno ricoperti da figure già presenti nella passata stagione della Bunker Trani, che ha visto trionfare la squadra tranese a livello provinciale, regionale e nazionale.Infine, sono state presentate le tre divise che rappresenteranno la squadra durante la stagione 2022/23, progettate da Nicola Lisco e prodotte da Popsport.it. Nelle prossime settimane, il nuovo collettivo tranese si radunerà per prepararsi al meglio alla nuova stagione.