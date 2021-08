Adriatica Trani, confermata Denis Ndriollari in cabina di regia

Prende forma il roster dell', in vista della prossima stagione nel campionato di serie B2 femminile. La palleggiatriceguiderà ancora la cabina di regia biancazzurra.Classe '96, cresciuta sportivamente tra le fila dell'Altamura, Ndriollari vanta diverse esperienze in campionati nazionali: dopo aver indossato la maglia del Mesagne sui campi del quarto campionato nazionale di pallavolo, ha sfiorato con la Comes Taranto la promozione in B1. Dopo una parentesi col Montesarchio, si è trasferita alla Contrader Benevento, con cui ha prima vinto il campionato di serie C, poi disputato una stagione in Serie B2.Da parte dell'alzatrice, in maglia tranese dalla stagione 2020/2021, tanta soddisfazione per la riconferma: «A Trani ho trovato un ambiente molto sereno, che permette di lavorare bene in palestra. L'Adriatica è una società seria, sempre a disposizione» ha commentato la giocatrice. «Essendomi trovata bene con le compagne di squadra e l'allenatore, volevo proseguire il percorso iniziato lo scorso anno» ha aggiunto.«Mi auguro per la prossima stagione di riuscire a fare sempre meglio. A livello di squadra, spero riusciremo a toglierci qualche soddisfazione in più» ha concluso.