Altra riconferma per l’Adriatica Trani: il libero Martina Curci permane in biancazzurro

Nuova riconferma per l'Adriatica Trani, in vista della prossima stagione in serie B2. Il libero Martina Curci vestirà ancora una volta la maglia biancazzurra. Cresciuta nel Volley Barletta, Curci ha disputato con il club barlettano tre campionati di serie C. È approdata a Trani nel 2018, incorrendo, tuttavia, in una stagione fortemente condizionata da un infortunio. Dopo il progressivo recupero, la giocatrice ha disputato con le tranesi il campionato di serie B2 per due annate consecutive.Soddisfazione per il rinnovo da parte della giovane atleta: «Sono stata molto bene in questi tre anni a Trani. Sono contenta di rimanere in biancazzurro per la quarta stagione consecutiva, allenandomi in un ambiente in cui si possa crescere grazie all'armonia tra squadra e società», il commento della giocatrice. «Spero si crei un bel clima nello spogliatoio così come avvenuto per gli anni precedenti. Punterò a migliorare tecnicamente, contribuendo personalmente al successo della squadra» ha poi concluso.