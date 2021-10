Antonello Mastrofilippo della Tommaso Assi in Turchia nello staff tecnico della nazionale giovanile

Si è concluso domenica 3 ottobre ad Alanya in Turchia l'Europe Triathlon Youth Championship Festival 2021. Tutti gli azzurri in top ten. Nello staff tecnico della nazionale giovanile, tecnico dell'Atletica Tommaso Assi Triathlon team di Trani, presieduta da Giovanni Assi, e coordinatore tecnico della macroarea del sud Italia.Nelle società italiane il buon lavoro assieme ai giovani sta conducendo ad una fioritura meravigliosa. In continua crescita. Il programma di sviluppo è in pieno svolgimento sotto l'amministrazione del presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei.Nel panorama internazionale splendono le azzurre giovani stelle del Triathlon., nella gara individuale la medaglia d'oro è di Fiorenzo Angelini (Fiamme Oro) e l'argento di Rachele Laschi (CUS Pro Patria Milano),