Apulia verso l'inizio del nuovo campionato, parla la centrocampista Morreale

E' nata la nuova Apulia Trani che tra qualche settimana debutterà in coppa Italia in casa con l'Arezzo. Tra i colpi di mercato del ds Carlo Uva c'è quello della forte centrocampista, classe 2001, proveniente dall'Empoli Marta Morreale che si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "A livello umano si sta formando un bel gruppo di ragazze tranquille e alla mano che già si aiutano tra di loro. A livello tattico stiamo lavorando bene con il tecnico Pistolesi e si iniziano già a vedere i primi concetti tattici".Cosa ti ha spinto a scegliere l'Apulia Trani?: "Mi ha convinto la gran voglia di far bene anche in B del ds Carlo Uva. Mi hanno, poi, parlato di un ambiente tranquillo e sono contenta di essere allenata dal tecnico Pistolesi".Conosciamo la prossima serie B…: "Sarà, sicuramente, un campionato tosto, una serie B molto più dura rispetto al passato grazie anche al fatto che il calcio femminile è entrato a far parte del professionismo. Mi aspetto una bella sfida da affrontare al massimo".Presentati ai tuoi nuovi sostenitori: "Tra le mie caratteristiche c'è il tiro dalla distanza e la visione di gioco. Sono un centrocampista che ama impostare e far girare palla creando pericoli in zona offensiva".Un messaggio al popolo tranese: "So che la squadra è stata seguita da tanti tifosi. Quest'anno mi aspetto lo stesso seguito se non ancora maggiore. Devono rappresentare il dodicesimo uomo in campo".