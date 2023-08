ASD Città di Trani, il nuovo presidente è Giulio Scardicchio

Dopo una estate ricca di colpi di scena, di conferme e di smentite sul futuro della società tranese che sembrava dovesse essere ceduta definitivamente per poi ripiegare su una cordata di imprenditori locali, alla fine resta lo zoccolo duro della compagine societaria che si arricchisce di un nuovo socio che rivestirà l'incarico di presidente.

Entusiasta e motivato il Presidente Giulio Scardicchio afferma: " Sono particolarmente onorato di poter entrare a far parte di questa giovane società calcistica che ha uomini capaci che sono riusciti a raggiungere tre promozioni consecutive. Ci attende una stagione durante la quale vogliamo dare da subito ai tifosi del Trani gioie e soddisfazioni. Metteremo in campo energie fisiche e mentali, ed ogni altra risorsa necessaria per riportare il Trani ai livelli che merita."

Ni prossimi giorni sono attesi le nomine dei nuovi dirigenti, l'individuazione del mister, dello staff tecnico e dei calciatori, con la successiva presentazione della squadra.

La Città di Trani, si rinnova partendo dal suo presidente: a Gianni Di Leo succede Giulio Scardicchio, giovane imprenditore barese, alla sua prima esperienza da Dirigente di una società di calcio.