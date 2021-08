Colpo in entrata per l'Adriatica Trani: ingaggiata la centrale Sabrina Petruzzella

In vista del prossimo campionato di serie B2 femminile, l'Adriatica Trani si è assicurata un importante colpo di mercato: la centrale Sabrina Petruzzella rinforzerà la formazione biancazzurra nella prossima stagione.Classe 2001, Petruzzella vanta diverse esperienze nei tornei nazionali: dopo aver disputato nella stagione 2017/2018 la serie B2 con l'Accademia Volley Benevento, è passata al Baronissi, con cui ha vinto il campionato di serie C. Contestualmente, è diventata campionessa regionale Under 18. Dal 2019 al 2020 ha indossato la maglia della Giò Volley Aprilia in serie B2, poi, fino al 2021, ha disputato il medesimo campionato con la Battipagliese Volley.«Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza» le parole della giocatrice. «La squadra mi è piaciuta fin da subito. Sono stata accolta in maniera calorosa, lo staff si è mostrato disponibile in tutto», ha aggiunto.«Faremo del nostro meglio, migliorandoci e divertendoci: sono questi gli elementi giusti per disputare un campionato positivo» ha poi concluso.