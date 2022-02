Coppa Puglia Eccellenza, vittoria della Phoenix Trani contro il Molfetta

Dopo settimane di stop a causa della pandemia, sono riprese le gare di Coppa Italia fase regionale di Eccellenza a cui partecipa anche la Phoenix Trani. Nel match di sabato scorso le ragazze guidate da mister Aldo Massimo Strippoli hanno vinto 2-1 contro il Molfetta Calcio grazie alle reti di Pina Mariano, su rigore, e di Francesca Vitale."È stata una gara difficile, considerando anche che non disputavamo da settimane una partita ufficiale. Sono stato, però, sempre fiducioso perché consapevole delle potenzialità della squadra - spiega mister Strippoli -. Abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco c'è stato un calo fisico dovuto al lungo stop e ai pochi allenamenti che hanno preceduto la gara".Le ragazze, però, non hanno mollato e, con grande determinazione, hanno portato a casa il risultato: "Ho detto alle ragazze - continua Strippoli - che dove non arrivano le gambe deve arrivare la testa ma soprattutto il cuore. Loro sono state brave a difendere il vantaggio fino alla fine. Voglio, inoltre, complimentarmi con il Molfetta Calcio per l'ottimo secondo tempo disputato. Abbiamo ipotecato la conquista della Coppa Puglia Eccellenza e il passaggio alle fasi nazionali, ma siamo già proiettati alla gara contro il Brindisi di domenica 20 febbraio".