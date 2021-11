Corrono, e sorridono alla vita: sono le "Tommasine", le donne dell'Atletica Tommaso Assi

Si svegliano prima dell'alba, e alle 6 sono già…in pista. Corrono, vincono, perdono, ridono, soffrono. Sono belle, dentro e fuori. Sono 30 le "Tommasine": le donne dell'Atletica Tommaso Assi Trani, un gruppo che ha cominciato a formarsi nel 2014 con poche componenti, e che piano piano, è il caso di dire passo dopo passo, è diventato una squadra con bel 30 atlete: la più longeva ha 70 anni, la più piccolina solo 30, ma l'età non conta quando lo spirito è giovane e forte.Una squadra che colleziona successi: sono risultate vincitrici come squadra per 2 volte del campionato regionale CorriPuglia, e individualmente più atlete hanno conquistato i primi posti sui podi nella propria categoria; si sono classificate al IV posto al Campionato Italiano Master di mezza maratona che si è tenuto 2 anni fa nella nostra città; sono state VI al Campionato Italiano Master di Corsa Campestre svoltosi poche settimane fa a Palo del Colle. All'attivo contano molteplici competizione, tra cui tante maratone in tutta Italia ed anche all'estero, e nel gruppo si distinguono atlete che hanno conquistato titoli prestigiosi su pista e nelle gare di trail nei campionati regionali.Ma a prescindere dalle vittorie e dalle varie competizioni, il gruppo si distingue fondamentalmente dallo spirito che lo caratterizza, spirito di amicizia, divertimento, solidarietà e grande accoglienza: "Siamo amiche prima che "colleghe podiste", ci piace stare insieme – dicono la Tommasine, praticamente in coro - anche fuori dagli allenamenti, ci vogliamo bene, ma soprattutto insieme ci divertiamo. Corriamo innanzitutto per stare bene, per goderci la bellezza dei percorsi, per divertirci in momenti di assoluta e bellissima leggerezza, spesso anche per confidare un pensiero ad un'amica alle prime luci dell'alba. Spesso in trasferta per gare fuori città o fuori regione, trasformiamo i nostri viaggi in momenti di pura allegria e spensieratezza. La più anziana di noi…(che tra l'altro è la più tosta, nonché maestra di vita per tutte) ha inventato una canzoncina che è divenuto il nostro piccolo inno propiziatorio che canticchiamo a inizio gara. Totalmente integrate con la squadra maschile ci sentiamo una vera famiglia che corre per godere il bello della vita e dell'amicizia".Gli allenamenti delle Tommasine si svolgono alle prime luci dell'alba su percorsi diversi, 3 o 4 volte a settimana. A guidarle c'è l'esperienza del mister Lotfi Aghzala, esperto della società presieduta da Giovanni Assi, con vicepresidente Antonio Rutigliano, direttore tecnico Antonio Ferraro, segretario Vincenzo Introna.