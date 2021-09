Giovane innesto per la Lavinia Group Trani: ecco la centrale Valentina Dambra

La giocatrice: «Ambiente sereno. Darò il massimo per aiutare la squadra»

In vista del prossimo campionato pallavolistico di serie B2 femminile, il roster della Lavinia Group Trani si arricchisce di un giovane innesto: si tratta della centrale Valentina Dambra, classe '99.Cresciuta nel ruolo di palleggiatrice nella Casavolley Trinitapoli, nel campionato di seconda divisione femminile, si è trasferita, nel 2018, nell' Asd Flamingo Volley, compagine di Margherita di Savoia, con cui, da centrale, ha disputato il torneo di prima divisione. Veste la maglia dell'Adriatica dalla scorsa stagione, durante la quale ha collezionato diverse presenze nel quarto campionato nazionale di pallavolo femminile.«Sono contentissima di questa esperienza con l'Adriatica. Pur essendo entrata da poco in squadra, mi sono trovata bene fin dal primo allenamento», il commento della giocatrice. «L'ambiente, sereno, ci permette di lavorare con la mente libera».«Darò il massimo per migliorare durante questa stagione, cercando di aiutare la squadra nel raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati» ha concluso.