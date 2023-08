Il tranese Andrea Di Meo all'Audace Cerignola

Il centrocampista classe 2009 della Soccer Trani spicca il volo nella società calcistica di serie C

Anche quest'anno la Soccer Trani Calcio é riuscita nel compito di portare i propri atleti alle porte del professionismo giovanile: ogni successo dei ragazzi che ne fanno part é motivo di orgoglio per lo staff.

La scuola con piacere comunica che Andrea Di Meo, centrocampista classe 2009, dopo essere cresciuto nel nostro settore giovanile, ha l'opportunità di spiccare il volo, rinforzando la formazione U15 dell'Audace Cerignola, societá professionistica di serie C.

Complimenti ad Andrea per il traguardo raggiunto e in bocca al lupo per una stagione ricca di successi e soddisfazioni.