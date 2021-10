Judo, l'atleta tranese Michele Lovino è campione regionale della classe addetti

Domenica 3 ottobre l'insegnante Tecnico Gianni Loprieno, con il suo inseparabile collaboratore tecnico Franco Tedeschi, con due atleti di spicco della Asd New Accademy Judo, sono stati impegnati presso il PalaWojtyla di Martina Franca per la fase delle qualificazione campionato italiano di Judo classe cadetti, gara Fijlkam.Gli atleti in questione sono Michele Lovino che si è aggiudicato il titolo di campione regionale nella categoria -55Kg, dopo aver disputato quattro incontri, tutti vinti, per Ippon e si è qualificato per la finale del 22 ottobre presso il PalaPelliconi di Lido di Ostia; Lotito Nicolangelo, invece, con un'ottima prestazione agonistica, si è classificato al terzo posto dei -60Kg, purtroppo senza qualificarsi.«Onore a questi due ragazzi - sono le parole del tecnico Loprieno - che dopo essere stati lontani dall'agonismo a causa della pandemia ritornano sul tatami di competizione con eccellenti risultati». Il tecnico conclude affermando di essere sempre più orgoglioso dei suoi atleti e dei loro risultati, con l'impegno di portare il nome della sua società a livelli sempre più alti.