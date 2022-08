L'Apulia pronta a sfidare l'Arezzo, parla il direttore sportivo Carlo Uva

E' tempo di gare ufficiali in casa Apulia Trani con le biancozzurre del tecnico Alessandro Pistolesi che domenica mattina ospiteranno l'Arezzo per l'esordio in coppa Italia. A presentare il match è il Direttore Sportivo Carlo Uva…:"Nonostante qualche atleta acciaccata, come è normale in questo periodo, la squadra sta bene e ha lavorato ottimamente". La valenza della coppa Italia per il club: "Per noi questa competizione è importante e combacia con la prima gara ufficiale in cui vogliamo fare bene. E' l'esordio e ci teniamo a far bella figura".Come sta rispondendo la città?: "Devo essere sincero non c'è stata una grandissima risposta. Per sottoscrivere l'abbonamento c'è tempo fino al 18 settembre. Spero che il popolo tranese ci sia vicino".Parliamo dell'avversario, l'Arezzo: "E' una neopromossa come noi e quindi una sorta d'incognita. Entrambe le compagini vorranno far bene. Mi aspetto una partita combattuta".Avvio di campionato interessante con Chievo e Napoli…: "Affrontiamo subito due tra le squadre più attrezzate del girone. Ce la giocheremo a testa alta e con grande voglia".Un messaggio allo staff e alla squadra: "Auguro un grosso in bocca al lupo ai tecnici e a tutte le ragazze che sicuramente affronteranno l'annata con impegno e passione. Speriamo di partire bene".