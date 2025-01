La Soccer Trani cerca i tre punti in trasferta dopo oltre tre mesi: è sfida aperta con il San Severo

, decima forza del campionato, a quota 24 in classifica, a soli due gradini più in basso rispetto ai tranesi, fermi a 26. Al momento, la zona play-off dista 7 punti. Gli uomini di Giangaspero cercano tre punti in trasferta che mancano addirittura dallo scorso 13 ottobre, ultima volta in cui i tranesi hanno centrato il bottino pieno lontano dalle mura amiche, vincendo 0-6 contro il Molfetta Sportiva.Finalmente il tecnico tranese potrà contare sull'organico al completo, potenziato ulteriormente dal tesseramento di Maicol Tortosa, promettente difensore centrale classe '06, ma soprattutto dal rientro a pieno regime di Dentamaro, Ragno e Nannola, che permetteranno maggior scelta dall'inizio, e a partita in corso. Quella di San Severo sarà la prima di due trasferte consecutive per la Soccer Trani che, anche domenica prossima, non giocheranno davanti ai propri tifosi, dovendo affrontare al 'Di Liddo' il Virtus Bisceglie.Nella conferenza stampa di presentazione del match, è intervenuto mister Giangaspero, commentato il dato negativo dei punti ottenuti in trasferta: "Ne abbiamo parlato tanto di questa partita, perchéFino ad ora (nel 2025) abbiamo disputato due partite in casa, vincendole, quindi per poter trovare continuità sarà importante fare punti in trasferta.. Andiamo a San Severo per fare una grande partita, non per accontentarci."