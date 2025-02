La Soccer Trani ospita il Borgorosso Molfetta. Derby decisivo in Terza tra Polisportiva e Asd Trani

tredicesima forza del campionato a quota 24 punti, alla ricerca di punti vitali per uscire dalla zona play-out. I tranesi occupano invece l'ottava posizione, in un limbo di classifica in cui si lotta sostanzialmente per poco, con il quinto posto - che significherebbe play-off - distante ben undici lunghezze.. Ancora una volta mister Giangaspero dovrà fare i conti con numerosi indisponibili tra cui Ragno e Dentamaro, oltre agli squalificati Terrone e Precchiazzi. Quella di domenica potrebbe essere l'occasione per vedere Salvemini dal 1' al fianco di Pugliese. Per il resto scelte praticamente obbligate. La Soccer, reduce da due pareggi consecutivi in trasferta, cerca invece continuità in casa, per dar seguito alle due vittorie contro Santeramo e Capurso; intervenuto in conferenza, il tecnico tranese ha provato a spiegare il perché di questa differenza di rendimento (ricordando che i tranesi non vincono in trasferta da ottobre): ". Probabilmente ci manca qualcosa mentalmente, sappiamo che disputare partite fuori casa non è semplice, specialmente dovendo affrontare squadre che devono salvarsi. Fino ad ora sul rendimento in casa non c'è nulla da eccepire.". Il match si disputerà sul sintetico di 'Capirro' alle ore 15. Sicuramente per gli uomini di mister Terrevoli, contando le sole quattro giornate che mancano al termine del campionato, quella di domenica sarà una vera e propria finale, con l'obiettivo di mantenere la vetta, insidiata dalla Virtus Andria, a meno due dagli stessi tranesi e per di più prossimi avversari. D'altro canto, i ragazzi di Petrocelli tenteranno di rubare punti agli avversari, per regalarsi un finale di stagione tutto da vivere. Gaetano Tortosa, capitano della Polisportiva, dichiara: "Le squadre sono tutte alla nostra portata. Il derby ci galvanizza, ma noi come abbiamo sempre fatto cercheremo fino al termine della gara di."