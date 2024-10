La Soccer Trani visita il Troia, Di Leo: “Audace? Abbiamo capito che per vincere bisogna essere cattivi”

Promozione,, attualmente terzultimo in classifica, a quota 3 punti. La partita verrà disputata domenica alle ore 14:30, allo stadio Comunale Michele Dachille di Troia.I dragoni vogliono subito tornare alla vittoria in campionato, dopo aver staccato il pass per i quarti di Coppa in settimana, eliminando il Virtus Bisceglie. L'obiettivo è dimenticare la batosta di domenica scorsa, quando la capolista Audace Barletta si è imposta per 0-5 sui tranesi. "Sono contento di quello che è successo - commenta il Presidente Gianni di Leo -e cercare di giocarsi le partite con il sangue agli occhi. Questo deve essere primario per una squadra giovane e ambiziosa come la nostra."In conferenza è intervenuto anche Alessio Dragonetti, protagonista in positivo nelle ultime settimane: "Rispetto alla scorsa stagione non mi sento ancora soddisfatto, credo che posso dare di più alla squadra, sfrutterò nel miglior modo possibile le mie occasioni."