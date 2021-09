Lavinia Group Trani, c’è un gradito ritorno: la laterale Federica Lionetti vestirà nuovamente la maglia biancazzurra

Si registra un importante ritorno tra le giocatrici che comporranno il roster della, in vista del prossimo campionato di serie B2 femminile. La lateralevestirà nuovamente la maglia biancazzurra.Classe '96,si distinse, nella stagione 2018/2019, per aver contribuito significativamente alla qualificazione delle tranesi al quarto torneo nazionale di pallavolo femminile. Dopo aver solcato i campi della B2 l'annata successiva, si è trasferita alla Star Volley Bisceglie, con cui ha disputato il campionato di serie C.«Sono molto soddisfatta di tornare a giocare nella mia città. Conosco gran parte del gruppo, sono entusiasta delle mie compagne», il commento della giocatrice. «Lavorerò sodo per dare il massimo a livello individuale, ritrovando quella continuità di allenamento e gioco mancata nello scorso anno a causa dell'emergenza Covid-19» ha aggiunto.Non manca la voglia di ripartire: «Cercheremo di arrivare pronte e coese all'inizio di campionato. Conoscendo l'impegno del gruppo lavoreremo il più possibile affinché ciò accada» ha poi concluso.