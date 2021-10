Lavinia Group Trani, continua la preparazione al prossimo campionato di serie B2

Manca poco più di una settimana all'avvio del prossimo campionato pallavolistico di. Tra le partecipanti, ci sarà, per la quarta stagione di fila, la, allenata da mister Mauro Mazzola.È partita dalle prime settimane di settembre la preparazione atletica delle biancazzurre, che, domenica 17 ottobre, alle ore 17:30, affronteranno la prima gara del quarto torneo nazionale di pallavolo femminile: al palazzetto "Assi" di Trani, le tranesi partiranno col difficile derby contro la neopromossa«Stiamo lavorando tanto, cercando di amalgamare i diversi elementi del nostro roster. Ci attende sicuramente un campionato difficile» il commento, dopo le ultime sessioni di lavoro, dell'allenatore delle biancazzurre. «Cercheremo di creare una squadra competitiva per raggiungere l'obiettivo della salvezza».«Ci attenderanno gare non semplici. Contro Sportilia, squadra ben rodata con cui apriremo il nostro campionato, sarà un incontro difficile» ha aggiunto. «Il campionato è lungo, ci alleneremo al meglio per portare a casa buoni risultati».