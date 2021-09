Lavinia Group Trani, l'esperienza di Valentina Montenegro al servizio di mister Mauro Mazzola

Il roster della Lavinia Group Trani si rinforza con un importante colpo di grande esperienza: in vista del prossimo campionato di serie B2 femminile, mister Mauro Mazzola potrà contare sulle abilità tecniche della laterale Valentina Montenegro.Curriculum di spessore per la giocatrice: dopo aver solcato i campi della serie B1 con Castellanza, Genova, Jesi, Napoli, Scafati e Cerignola, Montenegro ha collaborato per due anni di seguito con Maglie. In serie B2 ha vestito le maglie di Taranto e Bari. Nella stagione 2019/2020, interrotta anticipatamente a causa dell'emergenza Covid-19, ha vestito la maglia dell'Adriatica, dando un fondamentale contributo in campo.«Sono contenta del mio ritorno all'Adriatica, società seria, con sani valori sportivi, che mi ha sempre sempre trattata benissimo, senza farmi mancare nulla sotto tutti i punti di vista», il commento della giocatrice. «La società mi ha sempre portato rispetto, come ho cercato di fare anch'io nei suoi confronti: con questa squadra avrei disputato anche un campionato di serie C. Voglio portare a termine ciò che ho lasciato a metà».«Nonostante io sia la giocatrice più vecchia in squadra, siamo un team giovane che, lavorando con costanza, farà grandi cose», ha aggiunto, prima di concludere: «Cercheremo di raggiungere buoni risultati divertendoci e, soprattutto, vincendo il più possibile».