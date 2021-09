Lavinia Group Trani, Laura Facendola farà parte del roster biancazzurro

Ancora un rinforzo per la Lavinia Group Trani, in vista della prossima stagione nel campionato di serie B2: Laura Facendola farà parte del roster biancazzurro.Classe '98, Facendola può ricoprire i ruoli di laterale o opposto. Cresciuta tra le fila dell'Altamura, l'atleta, nel 2017, è approdata al Vobarno, squadra lombarda con cui ha solcato i campi del campionato di serie B2.Dopo aver disputato, nella stagione 2018/2019, il campionato di serie B1 col Cerignola, è stata ingaggiata dalla Fiamma torrese, con cui ha nuovamente affrontato il terzo campionato nazionale di pallavolo femminile. Nella scorsa annata sportiva ha vestito la maglia della Lavinia Group Trani, in una stagione, tuttavia, conclusasi anticipatamente per la giocatrice, a causa di motivi di lavoro.«Sono contentissima per l'inizio di questa nuova stagione con l'Adriatica», ha esordito l'atleta. «Lavorerò con costanza e impegno per riprendere tutto ciò che ho lasciato in sospeso l'anno scorso» ha aggiunto.«Nonostante ci aspetti una stagione non semplice, spero che questa sia un'annata sportiva che possa riservarci soddisfazioni e crescita agonistica», ha poi concluso.