Lavinia Group Trani, termina la fase pre-campionato

Parte il conto alla rovescia alla prima di campionato di serie B2 della: domenica 17 ottobre, alle 17:30, le ragazze allenate daospiteranno la neopromossa Sportilia Bisceglie.Termina così la fase pre-campionato delle tranesi, che, nel corso della preparazione atletica svoltasi a partire dal mese di settembre, hanno affrontato cinque differenti allenamenti congiunti: il primo con l'Asem Bari, compagine di serie C, poi, in due diverse sessioni, una in casa e una fuori, con la Grotte Castellana Volley, squadra di serie B1. Ancora, le tranesi hanno affrontato Sportilia Bisceglie, quindi Fenix Monopoli, impegnata nel campionato di serie C.Diversi confronti che, nel loro complesso, hanno fornito diversi spunti di lavoro per l'allenatore delle biancazzurre, in vista della prima gara del torneo di serie B2 femminile.«Gli allenamenti congiunti ci hanno portato dati importanti sullo stato di salute e di preparazione fisica del gruppo allenamento», così il preparatore fisico e osteopata della squadra tranese,. Un mese di lavoro intenso, che anticipa una stagione sicuramente non semplice dal punto di vista agonistico: «Ci avviciniamo al campionato con la consapevolezza che sarà molto importante amministrare le energie fisiche e mentali, in ogni gara e ogni punto».