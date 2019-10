Lavinia Group Volley Trani alla ricerca del riscatto

Non ha convinto nella prima giornata di campionato la prestazione della, uscita sconfitta dalla gara contro Link campus Stabia con il risultato di 3-0. Le biancazzurre proveranno a riscattarsi nella seconda giornata di serie B2, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18:00: al palazzetto "Assi" di Trani, le ragazze del presidente Cosentino ospiteranno le avversarie dellaLe napoletane disputano il campionato da. Nella scorsa stagione, le ragazze delhanno vinto il campionato campano di serie C femminile: ventiquattro vittorie enel loro percorso. Una stagione più che positiva, coronata dalla vittoria della. Nel primo match disputato in serie B2, la squadra allenata da mister Della Volpe ha rimediato una sconfitta contro la Damiano Spina Oria, con il risultato di 1-3.«Abbiamo giocato contro una squadra costruita per fare il salto di qualità, per salire in B1. Si è vista dai primi punti la differenza tra la nostra e la loro squadra»: così il mister delle biancazzurre,, ha commentato la prima sconfitta stagionale della Lavinia Group Volley Trani, contro Link campus Stabia.«Siamo pronti a riscattarci nella prossima gara contro la Molinari. Non sappiamo che tipo di squadra incontreremo, però stiamo lavorando su di noi».«L'importante è riuscire ad essere compatti ed ad esprimere il gioco che abbiamo fatto anche nel pre-campionato», ha analizzato mister Mazzola, prima di concludere: «Proveremo a vendere cara la pelle su tutte le partite, cercando di mettere punti da parte che ci possano garantire la salvezza».